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RRS TV: Marshall Levenson

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

This week new Rivals Regional Analyst Mashall Levenson joins RedRaiderSports TV to discuss his background covering recruiting, his thoughts on the new role at Rivals covering the state of Texas and other states in the region, plus he provides thoughts on a few of the Texas Tech 2025 commitments and targets.

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