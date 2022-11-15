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Lindale OL Casey Poe remains a Texas Tech priority for 2024

RedRaiderSports.com's recruiting coverage is brought to you by Biggs & Greenslade Law
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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Casey Poe with Texas Tech TE's coach Josh Cochran
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