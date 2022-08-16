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Jasper LB Tyanthony Smith talks loyalty with TTU

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Tyanthony Smith with Texas Tech Director of Player Personnel James Blanchard
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