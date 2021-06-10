 RedRaiderSports - Gunter ATH Hut Graham on TTU offer: "It's a great feeling"
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Gunter ATH Hut Graham on TTU offer: "It's a great feeling"

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Gunter ATH Hut Graham is all smiles after learning of his offer from Texas Tech
Gunter ATH Hut Graham is all smiles after learning of his offer from Texas Tech (@hudson2graham)
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