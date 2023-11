DB commit Isaiah Collins

The high school football postseason continued this past weekend, where Texas Tech commits and some top remaining targets for 2024 were in action. Here is a look at how each recruit performed.

2024 commits

Last week: 31-8 win @ Sonora This week: vs Stratford on Friday, December 1 (at Lowry Field in Lubbock) Stats: 2 receptions, 15 receiving yards, 3 rushing yards Season stats: 48 receptions, 714 receiving yards, 11 receiving touchdowns, 18 rushing yards, 1 rushing touchdown, 35 tackles, 1 TFL, 1 interception, 2 passes defended, 378 kick return yards, 2 kick return touchdowns, 9 punt return yards

Last week: 42-31 win vs Midlothian Heritage This week: vs Lovejoy on Saturday, December 2 (at Choctaw Stadium in Arlington) Stats: No stats Season stats: 20 receptions, 461 receiving yards, 9 receiving touchdowns

Last week: 50-27 win @ Jay This week: @ Steele on Saturday, December 2 (at Alamodome in San Antonio) Stats: Ponton helped the Tiger offense put up 294 passing and 227 rushing yards in the game Season stats: Dripping Springs is 11-2 and averaging 40.1 points per game this season

Last week: 35-7 loss vs North Crowley This week: Prosper's season is over Stats: Davis helped the Eagle offense put up 92 passing and 24 rushing yards in the game Season stats: Prosper finished 11-2 and averaged 37.4 points per game this season

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBUZWNoIGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0VsbGlzRGF2MXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVsbGlz RGF2MXM8L2E+IGFuZCBQcm9zcGVyIHRha2Ugb24gTm9ydGggQ3Jvd2xleSBp biAyMCBtaW51dGVzIGF0IFRoZSBTdGFyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQmVuamFtaW5Hb2xhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A QmVuamFtaW5Hb2xhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVwUzlI WXNWTXIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81cFM5SFlzVk1yPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IENvbGUgUGF0dGVyc29uIChAUml2YWxzQ29sZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNDb2xlL3N0YXR1cy8xNzI4NDk4Njk1 NDg4OTA5NzAyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI1LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Last week: 14-13 win vs Randle This week: vs Port Neches-Groves (Time and place TBA) Stats: Huntsville has not entered stats for this game. Season stats: N/A

Last week: 53-46 loss vs Pieper This week: Alamo Heights' season is over Stats: Alamo Heights has not entered stats for this game. Season stats: Alamo Heights finished 12-1 and averaged 58.7 points per game this season

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4gY29tbWl0 ICM3MiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qaGlsZHk2Mz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamhpbGR5NjM8L2E+IGdldHRpbmcgcmVh ZHkgdG8gdGFrZSBvbiBBcmVhIGNvbnRlbmRlciBQaWVwZXIgSFMgaW4gdGhl IDNyZCByb3VuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvdWlscGxheW9mZnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiN1aWxwbGF5b2ZmczwvYT4gLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVHhoc2ZiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHhoc2ZiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JlbmphbWluR29sYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJl bmphbWluR29sYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzQ29sZT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzQ29sZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0c4b0F0SjIwVEoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HOG9BdEoyMFRKPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFsb25nIFRoZSBXaXJlIChAQkRhbW1vbmUpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkRhbW1vbmUvc3RhdHVzLzE3Mjg1 NzUyMzUzMTY2OTUwOTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MjYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 35-7 win vs St. John Bosco This week: BYE WEEK (Mater Dei will play for the CIF State Open Division championship vs Serra on December 9th at Saddleback College) Stats: 1 fumble recovery Season stats: 15 tackles, 1 interception, 3 interception return yards, 1 fumble recovery

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgTm8uIDEgbG9uZyBzbmFwcGVyIGluIHRoZSBuYXRpb24gbWFr ZXMgYSBodWdlIHBsYXkuIEJvc2NvIG11ZmZzIGEgcHVudCBhbmQgUnlsYW4g VmFnYW5hIHJlY292ZXJzIGl0LiAybmQgYmlnZ2VzdCBwbGF5IG9mIHRoZSBn YW1lLiA8YnI+PGJyPk1hdGVyIERlaSAyMSwgU3QuIEpvaG4gQm9zY28gNyB3 aXRoIDExOjQ4IGxlZnQgaW4gdGhlIGdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9vY3ZhcnNpdHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG9j dmFyc2l0eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NREZv b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNREZvb3RiYWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUNocmlzUnViaW8/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUNocmlzUnViaW88L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3JlZ0JpZ2dpbnM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEdyZWdCaWdnaW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1J5bGFuVmFnYW5hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS eWxhblZhZ2FuYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIEh1bnRsZXkgKEBt aWtlaHVudGxleTYzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21p a2VodW50bGV5NjMvc3RhdHVzLzE3MjgyNzk3ODYxOTAyMzc5ODg/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 19-14 win vs Muenster This week: vs Collinsville on Thursday, November 30 (at Hawk Stadium in Iowa Park) Stats: 34 carries, 158 rushing yards, 1 rushing touchdown, 7 tackles, 1 TFL, 1 sack, 1 QB hurry, 1 pass defended Season stats: 227 carries, 2112 rushing yards, 35 rushing touchdowns, 10 receptions, 171 receiving yards, 5 receiving touchdowns, 1/1 passing, 12 passing yards, 90 tackles, 25 TFL's, 12.5 sacks, 20 QB hurries, 5 passes defended, 28 kick return yards, 1 safety

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGJhbnkgZ29lcyA3MyBpbiAxNCBwbGF5czsgQWRhbSBIaWxsIGNh cnJpZWQgMTAgdGltZXMsIGNhcHBlZCBpdCB3aXRoIGEgMS15YXJkIHBsdW5n ZTxicj48YnI+UGFzcyBmYWlsZWQ8YnI+PGJyPkFsYmFueSAxMiwgTXVlbnN0 ZXIgNywgMTozNyAzcmRRPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL3R4aHNmYj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I3R4aHNmYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTYW0gV2FsbGVyIChAUHJlc3Ni b3hlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QcmVzc2JveGVy L3N0YXR1cy8xNzI4MTU1MjIyNjg4NjAwMDk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Last week: BYE WEEK This week: vs East Mississippi C.C. on Saturday, December 2nd Stats: BYE WEEK Season stats: 18 tackles, 6 TFL's, 2.5 sacks, 1 field goal block

2025 commits

Last week: 7-3 win @ Celina This week: vs Anna on Friday, December 1 (at Birdville ISD Athletic Complex) Stats: 1/1 passing, 11 passing yards, 1 passing touchdown Season stats: 66 receptions, 1476 receiving yards, 14 receiving touchdowns, 2/3 passing, 51 passing yards, 1 passing touchdown, 7 carries, 61 rushing yards, 123 kick return yards, 1 kick return touchdown, 40 punt return yards