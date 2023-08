Seattle Seahawks running back SaRodorick Thompson Jr. (29) stiff arms Minnesota Vikings cornerback Kalon Barnes (27) while carrying the ball during the second half at Lumen Field (Steven Bisig-USA TODAY Sports)

Preseason week one of the 2023 NFL season has come and gone. Several Red Raiders made an impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...

ADRIAN FRYE, DB, NEW ORLEANS SAINTS Frye was not credited with any stats in the Saints 26-24 win.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS Washington, who earlier in the week signed a three-year contract extension, did not play in the Ravens 20-19 win.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm9kZHkgbG9ja2VkIGlu4p2X77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CX1dhc2hpbmd0b245Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQl9XYXNoaW5ndG9uOTY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8x YUdqc01yeDJNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMWFHanNNcngyTTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIChAUmF2ZW5zKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhdmVucy9zdGF0dXMvMTY4OTMxMzYzNTY3 MDEzODg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS Davis is currently on the PUP (physically unable to perform) list and did not suit up for the Patriots in their loss to Houston.

DAMARCUS FIELDS, CB, WASHINGTON COMMANDERS Fields was credited with three tackles in the game. He played 21 snaps on defense and 2 snaps on special teams.

DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS Deaton is currently on the Browns' reserve/injured list.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS Ezukanma had two carries for 52 rushing yards and three receptions for 15 yards in the Dolphins' loss to Atlanta.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXUiIGRpcj0i bHRyIj5lcmlrIGV6dWthbm1hIHByb3BhZ2FuZGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1k2OEdTcmRWUHEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZNjhHU3JkVlBx PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IGpvc2ggaG91dHogKEBob3V0eikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob3V0ei9zdGF0dXMvMTY5MDMzOTg1Mzky MDM1ODQwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTIsIDIwMjM8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

JACK ANDERSON, OL, NEW YORK GIANTS Anderson played 27 offensive snaps and 4 special teams snaps for the Giants.

JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS Grant, who is back from his 2022 torn Achilles, has not played in either of Cleveland's first two preseason games.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWtlZW0gR3JhbnQgaXMgYmFjayB0byByZXR1cm5pbmcga2lja3Mu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ccm93bnM/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCcm93bnM8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lVGp0TVVwTlRXIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vZVRqdE1VcE5UVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW1yeW4gSnVzdGlj ZSAoQGNhbWlqdXN0aWNlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2NhbWlqdXN0aWNlL3N0YXR1cy8xNjg5MzQ0OTYzOTI5MTI4OTYwP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS Brooks is currently on the PUP (physically unable to perform) list after tearing his ACL in January.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb3JkeW4gQnJvb2tzIHNpZ25pbmcgYWZ0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9UWnp3bnhDVDBDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVFp6d254 Q1QwQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCb2IgQ29uZG90dGEgKEBiY29uZG90dGEp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmNvbmRvdHRhL3N0YXR1 cy8xNjkwODE0NDUyNzgxMDAyNzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1 Z3VzdCAxMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS Geiger made four catches for 50 yards and added 2 rushing yards in the game. He also returned a punt for four yards and lost a fumble.

KEKE COUTEE, WR, MIAMI DOLPHINS Coutee started the week with the Saints, got cut on Friday, and quickly picked up by the Dolphins on Sunday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgRG9scGhpbnMgYXJlIHNpZ25pbmcgV1IgS2VrZSBDb3V0ZWUg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2E0MU8zaHRWQksiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9hNDFPM2h0VkJLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNsZWVwZXJORkwgKEBT bGVlcGVyTkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NsZWVw ZXJORkwvc3RhdHVzLzE2OTA3NTI3ODkwODc5NjUxODQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS Hyder Jr. was credited with two tackles and a tackle-for-loss in the 49ers' loss.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNlIHBsYXkgYnkgS2VycnkgSHlkZXIsIEpyLiBBbmQgQW1icnkg VGhvbWFzIHRvIGdpdmUgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy80OWVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+IzQ5ZXJzPC9hPiB0aGUgYmFsbCBiYWNrLjwvcD4mbWRhc2g7IE1h cmMgQWRhbXMgKEA0OWVyc0NhbWVsb3QpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vNDllcnNDYW1lbG90L3N0YXR1cy8xNjkwODI3MDkzOTE4MDUy MzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMywgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

LE'RAVEN CLARK, OL, PITTSBURGH STEELERS Clark played 29 offensive snaps in the Steelers win.

MARQUIS WATERS, DB, NEW YORK JETS Waters played 28 defensive and 7 special teams snaps in the Jets win. He was credited with three tackles.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS Mahomes went 2/2 for 15 yards through the air and added a 5 yard rush for the Chiefs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CQUNLIExJS0UgV0UgTkVWRVIgTEVGVCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vakRUZ3BIYndvMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2pEVGdwSGJ3bzA8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIChAQ2hpZWZzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoaWVmcy9zdGF0dXMvMTY5 MDc3MDg5MDQ5MTkyMDM4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg MTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS Eguavoen was credited with one tackle in the Jets win. In total he played 14 defensive snaps and 9 more on special teams.

SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS Thompson carried three times for 14 yards in the Seahawks win.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaG9tcHNvbiB3aXRoIGFuIGV4Y2VsbGVudCBydW7igKZ1bmZvcnR1 bmF0ZWx5IGNhbGxlZCBiYWNrIGZvciBob2xkaW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9PSk5CTnd1R1I3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vT0pOQk53dUdS NzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCZW4gR29sYW4gKEBCZW5qYW1pbkdvbGFuKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbmphbWluR29sYW4vc3Rh dHVzLzE2ODk4NjMzMTI3NDQzMTI4MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS Steele is expected to be ready for the regular season, but likely won't play in preseason as he is coming off a torn ACL in 2022.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVuIGlmIGl0IHdhcyBqdXN0IGEgd2Fsay10aHJvdWdoIHRvZGF5 LCBpdOKAmXMgc28gZ29vZCBzZWVpbmcgVGVyZW5jZSBTdGVlbGUgYWN0aXZl LCBoZWFsdGh5IGFuZCB3aXRob3V0IGEgYnJhY2Ugb24gYXMgaGUgZ2V0cyBy ZWFkeSB0byBwdXQgdGhlIHBhZHMgb24gbmV4dCB3ZWVrLjxicj48YnI+UG90 ZW50aWFsIGh1Z2Ugc2Vhc29uIGFoZWFkIGZvciBSVDEuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9zemdKRzJNd2R4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vc3pnSkcy TXdkeDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWNrIEhhcnJpcyAoQE5pY2tIYXJyaXNE QykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWNrSGFycmlzREMv c3RhdHVzLzE2ODUwOTc4NDMwODA4MTA0OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+SnVseSAyOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

TREY WOLFF, PK, TENNESSEE TITANS Wolff missed his only field goal attempt - from 48 yards - of the game but also made his only extra point for the Titans.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LaWNrZXIgVHJleSBXb2xmZiBmcm9tIDQ4IHlhcmRzIC0gaXQmIzM5 O3Mgbm8gZ29vZC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvVGl0YW5zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j VGl0YW5zPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEppbSBXeWF0dCAoQGp3eWF0dHNwb3J0 cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qd3lhdHRzcG9ydHMv c3RhdHVzLzE2OTA0NDQ3NzQ4NzkxMzM2OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXVndXN0IDEyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS Wilson is still recovering from the foot injury he suffered last November and has not yet practiced for the Raiders.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BY2NvcmRpbmcgdG8gSm9zaCBNY0RhbmllbHMgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JhaWRlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSYWlkZXJzPC9hPiAyMDIzIGZpcnN0 LXJvdW5kIHBpY2sgVHlyZWUgV2lsc29uIOKAnGlzIGRvaW5nIGEgZ3JlYXQg am9iIGluIGhpcyBwcm9ncmFtIGhlcmUgYW5kIEkgdGhpbmsgd2XigJlyZSBn ZXR0aW5nIGNsb3NlLjxicj48YnI+4oCcSWYgd2Uga2VlcCBoZWFkaW5nIGlu IHRoZSByaWdodCBkaXJlY3Rpb24sIEkgZG9u4oCZdCB0aGluayBpdCB3aWxs IGJlIHRvbyBtdWNoIGxvbmdlci7igJ0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3p5dVN0NTNvZnQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96eXVTdDUzb2Z0PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IExldmkgRWR3YXJkcyAoQHRoZWxldmllZHdhcmRzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZWxldmllZHdhcmRzL3N0YXR1 cy8xNjg5NjU0ODc5MDg4OTk2MzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1 Z3VzdCAxMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK