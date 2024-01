Keylan Abrams (Rivals.com)

Welcome to this week's edition of The Red Raider Recruiting Roundup. The Texas Tech Red Raiders are coming off Early Signing Day, where they ended up with the #23 class nationally and currently have the #8 Transfer Portal Class. With the 2024 class pretty much done, the Red Raider staff has its eyes set on 2025 and beyond, with five new targets announcing their offers on Christmas Day. Let's look at some of the newest targets and offers.

Advertisement

2025 Red Raider targets

Keylan Abrams. 2025 weakside defensive end, DeSoto, Texas. (DeSoto HS). 5.7 three-star, #20 WDE, and #60 in Texas. The Red Raiders offered 2025 DeSoto weakside defensive end Keylan Abrams on December 21. He committed to Purdue in June and has offers from Bowling Green, Fresno State, Nebraska, North Texas, and Texas A&M-Commerce. He helped lead the Eagles to their second consecutive Class 6A-Division II state championship and was named to the District 11-6A First Team this season. Per his MaxPreps page, he finished 2023 with 87 tackles, 21 TFL, 21.5 sacks, and one interception.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIEEgQ29udmVyc2F0aW9uIFdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpr YnRqY181MzwvYT4gSeKAmW0gQmxlc3NlZCBUbyBSZWNlaXZlIGFuIE9mZmVy IFRvIFRIRSBUZXhhcyBUZWNoIFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dyZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVja0VtPC9hPiDwn5S04pqr77iP4pqq 77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yTzQ4RVVzRHdEIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vck80OEVVc0R3RDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDhtIvhtIfKj8qf 4bSAybQgJnF1b3Q74bSL4bSH4bSL4bSHJnF1b3Q7IOG0gMqZyoDhtIDhtI1z IChAS2V5bGFuQWJyYW1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0tleWxhbkFicmFtcy9zdGF0dXMvMTczNzg5MDk1OTQzMjYwMTc3Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michael Henderson III. 2025 athlete, Wylie, Texas. (East HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2025 Wylie East HS athlete Michael Henderson III on Christmas Day. The offer was his fourth, as he holds offers from Mississippi Valley State, Montana State, and Texas State. This season, he was a District 9-6A First-Team selection and finished with 78 carries for 657 yards rushing, 11 touchdowns, and eight receptions for 104 yards and two touchdowns. On the defensive side of the ball, he had 37 tackles, two TFL, and two interceptions, per MaxPreps.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IGFmdGVyIGEgdGFsayB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8 L2E+IGnigJl2ZSBiZWVuIGJsZXNzZWQgd2l0aCBhIGZ1bGwgcmlkZSBzY2hv bGFyc2hpcCBvZmZlciBmcm9tIFRIRSBUZXhhcyBUZWNoIFJhaWRlcnMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dyZWNrZW0/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVja2VtPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUmVjcnVpdER1 YmVhc3Q/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSZWNy dWl0RHViZWFzdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaE1hcmN1c0dvbGQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTWFy Y3VzR29sZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aFd5YXR0Sj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hXeWF0dEo8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKYXlSb3NlP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpheVJvc2U8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGF0ZV9yaG9kZXM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QHRhdGVfcmhvZGVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RYVG9wVGFsZW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU WFRvcFRhbGVudDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aGVHcmluZEhvdXNlU1Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUdyaW5k SG91c2VTVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzNTd05HcU9KTkYi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zU3dOR3FPSk5GPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1p Y2hhZWwg4oCcSG9sbHl3b29kIOKAnEhlbmRlcnNvbiBJSUkgKEBNaWtlX0hl bmRlcnNvbjIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZV9I ZW5kZXJzb24yL3N0YXR1cy8xNzM5MzUxNTg2MjY1MDUxMzM0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Eythan Thompson. 2025 offensive tackle, Waco, Texas. (La Vega HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2025 La Cueva HS offensive tackle Eythan Thompson on Christmas Day. He also has offers from Montana State and Texas A&M-Commerce.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBteSAzcmQgb2ZmZXIgZnJvbSBUZXhhcyBU ZWNoIFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9q a2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGprYnRqY181MzwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXJtYWluZUNhcnBlbnQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplcm1haW5lQ2FycGVudDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9IeWRlP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9IeWRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vYWx0NGRmWGFlRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FsdDRkZlhhZUY8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXl0aGFuIFRob21wc29uIChARXl0aGFuVGhvbXBz b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRXl0aGFuVGhvbXBz b24vc3RhdHVzLzE3MzkzOTA3MTU3NzQyODM4MDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

2026 Red Raider targets

Tatum Bell II. 2026 wide receiver, Frisco, Texas. (Heritage HS). Not ranked by Rivals. 2026 Frisco Heritage wide receiver Tatum Bell II was another recruit the Red Raiders offered on Christmas Day. The offer was his first, and he is the son of former Oklahoma State Cowboys running back Tatum Bell Sr.. He was named to the District 6-5A First Team after finishing the season with 50 receptions for 647 yards and seven touchdowns, or the Coyotes per MaxPreps.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBteSBmaXJzdCBkaXZpc2lv biAxIG9mZmVyIGZyb20gVGV4YXMgVGVjaCBVbml2ZXJzaXR5IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2xxczhjaGVYS2ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9scXM4Y2hl WEtnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhdHVtIEJlbGwgbEkgKEBUYXR1bWJlbGxq cikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UYXR1bWJlbGxqci9z dGF0dXMvMTczOTM2MDMxMDQ1OTMwNjAzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5EZWNlbWJlciAyNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

David Brewer IV. 2026 wide receiver, Richmond, Texas. (Travis HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 Richmond (TX) Travis HS wide receiver David Brewer IV on December 27. The offer was his first. This season, he was named First-Team All-District, the Newcomer of the Year, and the Tigers' Team Offensive MVP.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0YWxrIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpr YnRqY181MzwvYT4gYW5kIEkgYW0gdmVyeSBodW1ibGVkIGFuZCBibGVzc2Vk IHRvIHJlY2VpdmUgbXkgZmlyc3QgRDEgb2ZmZXIgZnJvbSBUZXhhcyBUZWNo IFVuaXZlcnNpdHkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j QUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1Rl Y2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hzaXM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoc2lzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL19Db2FjaFRob21wc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBfQ29hY2hUaG9tcHNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BY2UwM01pa2VHP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBY2UwM01p a2VHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT09YYWNudWJ5MiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL09PWGFjbnVieTI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQg QnJld2VyIChAYWRvbmlzX2JyZXdlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9hZG9uaXNfYnJld2VyL3N0YXR1cy8xNzQwMTQ4OTQ1NTU5NjUw MzA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Brandon Ford. 2026 athlete, Crowley, Texas. (Crowley HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders continued the offers on Christmas Day when 2026 Crowley athlete Brandon Ford picked his up. He also has offers from Arizona State, Buffalo, Connecticut, Grambling State, Texas State, and UTEP. Per MaxPreps, he finished 2023 with 17 tackles and one interception in five games for the Eagles.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IGFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGprYnRqY181MzwvYT4gSSBhbSBCbGVzc2VkIHRvIFJlY2VpdmUgQW4g 4q2V77iPZmZlciBmcm9tIFRleGFzIFRlY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0d1bnNVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0d1bnNVcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Sm9leU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1 aXJlVFRVPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYXJs b3NMeW5uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYXJsb3NMeW5uPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUkpfMDA3P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFJKXzAwNzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xmZV9UYXlsb3JfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBXb2xmZV9UYXlsb3JfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX01jSHVnaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hfTWNIdWdoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2ZyZWRkaWUyMzIwMDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGZyZWRkaWUy MzIwMDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1Rvd25F YWdsZXNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1Rvd25FYWdsZXNGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ19Pc3VuZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoQ19Pc3VuZGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hKX08/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSl9PPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT1FNemNRR01rbCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL09RTXpjUUdNa2w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJhbmRvbiBGb3Jk IChARDFfYmVlenkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRDFf YmVlenkvc3RhdHVzLzE3MzkzMDA1Nzg2MjEwOTE5ODQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Tyler Hagler. 2026 defensive tackle, Gilmer, Texas. (Gilmer HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders also offered 2026 Gilmer HS defensive tackle Tyler Hagler on Christmas Day. The offer was the third for him as he already holds from UTSA and UTEP. Hagler helped lead the Buckeyes to the Class 4A Divison II state championship and finished the season with 101 tackles, 15 TFL, 25 hurries, and three sacks, per MaxPreps.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgM3JkIEQxIG9mZmVyIGZyb208 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvZXlNY0d1aXJlVFRVP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2V5TWNHdWlyZVRUVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdyaWd6P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdyaWd6PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU ZXhhc1RlY2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U WFRvcFRhbGVudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFhUb3BUYWxlbnQ8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HdW5z VXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHdW5zVXA8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XcmVj a0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV3JlY2tF bTwvYT4g8J+UtCDimqvvuI8gIPCflLQg4pqr77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9obTdZelg1QTF0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaG03WXpYNUEx dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBIYWdsZXIgKEBUeWxlckhhZ2xlcjY3 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1R5bGVySGFnbGVyNjcv c3RhdHVzLzE3MzkzODQ3NTE0NzM5NTg5NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Pupungatoa Katoa. 2026 offensive lineman, Euless, Texas. (Trinity HS). Not ranked by Rivals. Pupungatoa Katoa, a 2026 offensive lineman from Euless Trinity, was also offered on Christmas day. He also has offers from Nebraska, Oklahoma, Texas State, and Utah State.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHNheSBvbiB0aGlzIENocmlzdG1hcyBEYXksIEkg aGF2ZSByZWNlaXZlZCBteSA1dGggb2ZmZXIgZnJvbSBUZXhhcyBUZWNoIGFm dGVyIGEgZ3JlYXQgdGFsayB3aXRoIENvYWNoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBq a2J0amNfNTM8L2E+LiBUaGFua2Z1bCB0byB0aGUgbWFuIGFib3ZlIGZvciB0 aGlzIG9wcG9ydHVuaXR5IGFuZCBibGVzc2luZ3MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSUFSMl9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASUFSMl9Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9SZWNydWl0VHJpbml0eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A UmVjcnVpdFRyaW5pdHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vamFrZWxhbmdpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWtlbGFuZ2k8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9saXRvbmk0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNb2xpdG9uaTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby96aGFRbXBTUGtLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vemhhUW1w U1BrSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXB1bmdhdG9hIEthdG9hIChAdG9hX2th dG9hKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RvYV9rYXRvYS9z dGF0dXMvMTczOTI5NzkyMzIwMzA2MDA0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5EZWNlbWJlciAyNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Wayne Shanks Jr. 2027 athlete, Cypress, Texas. (Cypress Woods HS). Not ranked by Rivals. Cypress Woods HS 2027 athlete Wayne Shanks Jr. picked up his first offer from the Red Raiders on Christmas Day. This season, he rushed for 714 yards and two touchdowns and added 13 receptions for 233 yards and six touchdowns for the Wildcats, per MaxPreps.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGprYnRqY181MzwvYT4gSSBhbSBFeHRyZW1lbHkgQmxlc3NlZCB0byBh bm5vdW5jZSBteSBmaXJzdCBEaXZpc2lvbiAxIHNjaG9sYXJzaGlwIG9mZmVy ICBmcm9tIFRleGFzIFRlY2ggVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dyZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVja0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Kb2V5TWNHdWlyZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9l eU1jR3VpcmVUVFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q3lXb29kc0ZCMjEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDeVdvb2RzRkIy MTI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSk1TdHJlbmd0 aD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASk1TdHJlbmd0aDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaENhcnRlcl8xOT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDYXJ0ZXJfMTk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby95ZXNxcWw0UVZvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veWVzcXFs NFFWbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXYXluZSBTaGFua3MgSnIuIChAc2hhbmtz MmNvbGQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2hhbmtzMmNv bGQvc3RhdHVzLzE3MzkzNDU2MDA4OTI1ODQxNjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Braylon Williams. 2027 inside linebacker, Arlington, Texas. Lamar HS). The Red Raiders offered 2027 Arlington Lamar inside linebacker Braylon Williams also on Christmas Day. The offer was his second, as he also holds one from Nebraska. Per MaxPreps, he finished the season with 101 tackles, 18 TFL, and six pass breakups for the Vikings and was named first-team All-District.