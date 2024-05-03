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Where should Texas Tech's portal priorities be?
Jarrett Ramirez
•
RedRaiderSports
Staff Writer
Texas Tech has continued to roll on the portal trail, filling several positions of need with the commitments of Elijah Hawkins, Kevin Overton and Fede Federiko. The Red Raiders have a bevy of scholarships still available and will look to continue to stack up the roster.
What positions could be the priority after the portal window has closed? Let’s take a look.
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