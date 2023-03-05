TTU Junior Day - Social Slant
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The Texas Tech coaching staff hosted several commitments, top 2024 targets and top underclassmen prospects for the program's first junior day of the 2024 recruiting cycle yesterday.
Social Slant is a collection of various social media posts from visitors throughout the day.
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