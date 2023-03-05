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TTU Junior Day - Social Slant

RedRaiderSports.com's recruiting coverage is brought to you by Biggs & Greenslade Law
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Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

The Texas Tech coaching staff hosted several commitments, top 2024 targets and top underclassmen prospects for the program's first junior day of the 2024 recruiting cycle yesterday.

Social Slant is a collection of various social media posts from visitors throughout the day.

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