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Three Takeaways: Texas Tech drops home game to Kansas State, 25-24

Henry Colombi scrambles for a gain during Texas Tech's 25-24 loss to Kansas State.
Henry Colombi scrambles for a gain during Texas Tech's 25-24 loss to Kansas State. (Chase Seabolt)
Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz
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