 RedRaiderSports - Talking Transfers; Hester, Kash & Dukart: Presented by Open Door FA
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Talking Transfers; Hester, Kash & Dukart: Presented by Open Door FA

Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod

Since the transfer portal has been open for business, the Red Raiders have added three hitters from the pool of available players.

Those three being outfielder Nolen Hester from Wofford, first/third baseman Gavin Kash from Texas, and infielder/designated hitter Jake Dukart from Oregon State.

2022 Production Lost: 84 AB, .202/.321/.285, 1 HR, 24 K, 10 BB

2022 Production Gained: 354 AB, .290/.435/.395, 4 HR, 65 K, 51 BB

Nolen Hester – Wofford:

After playing four seasons with Wofford in the Southern Conference, Hester chose the Red Raiders for his fifth and final season of college baseball.

A top-350 prospect in Texas out of high school, Hester provides a great contact bat with a .331 college batting average and elite plate discipline, producing an 18.4% walk rate in his time at Wofford.

The contact-swinging lefty has produced an on-base percentage of .459 in his career with 38 extra-base hits in college.

Gavin Kash – Texas:

After spending his freshman year at the University of Texas, the top first baseman in Texas from the class of 2021 chose Texas Tech on the Fourth of July.

Kash had extremely limited at-bats after spending most of the season behind Golden Spikes Award winner, Ivan Melendez. Kash seemed poised to take over at the position prior to flipping to the Red Raiders.

The power-filled left-handed bat has been tearing up the California Collegiate League with the Santa Barbara Foresters, carrying a .980 OPS with six home runs while only striking out 11 times in 86 at-bats.

Jake Dukart - Oregon State:

The former backup quarterback and four-year starter for the Beavers decided to play his final season of college baseball in Lubbock with the Red Raiders.

Dukart garnered plenty of experience as a third baseman for Oregon State before moving into a designated hitter position in the latter-half of the 2022 season.

Coming out of high school in 2018, Dukart was the No. 2 player in the state of Oregon while being the No. 448 player nationally, according to Perfect Game.

During his college career, Dukart has shown limited home run power while carrying a .749 OPS with serviceable plate discipline while being able to limit the strikeouts during his career.

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