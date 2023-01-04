News More News
{{ timeAgo('2023-01-04 11:20:07 -0600') }} basketball Edit

RRS TV:The Matador Report presented by Homefield Apparel

Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz

Justin Apodaca and Brandon Soliz breakdown the loss to Kansas and what's next for Red Raider basketball as they drop their first two Big 12 games.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}