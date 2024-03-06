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RRS TV: Talking UCF with Brandon Helwig

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.


This week Brandon Helwig, Publisher at UCFSports.com, joins RedRaiderSports TV to share his nearly 25 years of experience covering the Knights. We discussed UCF's move to the Big 12 Conference, we dive into the Knights' recruiting results under head coach Gus Malzahn, Brandon's experience traveling to Lubbock for the game this past season and much more.



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