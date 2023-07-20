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RRS TV: Recapping Big 12 Media Days

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

Our very own Jarrett Ramirez joins RedRaiderSports TV to recap the Big 12 Media Days last week in Dallas. We discuss the Texas Tech group led by Joey McGuire and several players, OU and Texas leaving the conference, plus what he heard from the four (4) new conference members and more.

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