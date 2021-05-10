RedRaiderSports - Rivals 250 DE recaps TTU offer and Virtual Visit

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Rivals 250 DE recaps TTU offer and Virtual Visit

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Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.
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