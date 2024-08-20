Preseason week 2 of the NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact.
We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.
Taylor-Demerson was credited with 3 tackles and an interception in the Cardinals 21-13 loss to Indianapolis.
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Grant was placed on injured reserve this week.
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Washington played 12 snaps but did not record a stat in the Ravens 13-12 win vs Atlanta.
Anderson played 37 snaps and led the Carolina offense with a PFF grade of 90.3 in the Panthers 15-12 loss to the New York Jets.
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Hutchings played 14 defensive snaps and recorded 1 tackle in the Bears 27-3 win over Cincinnati.
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Steele did not play in the Cowboys 27-12 win over the Raiders.
Cole played 32 snaps and was credited with 1 pressure in the Jaguars 20-7 win over Tampa Bay.
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Cupp made 1 reception for 12 yards in the Chiefs 24-23 loss to Detroit.
Mahomes went 8/14 for 93 yards in the Chiefs 24-23 loss to Detroit.
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Williams did not play in the Raiders 27-12 loss to Dallas.
Wilson played 28 defensive snaps and was credited with 1 tackle and 1 pressure in the Raiders 27-12 loss to Dallas.
Brooks recorded 1 tackle in the Dolphins 13-6 win over Washington.
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Ezukanma made 5 receptions for 65 yards in the Dolphins 13-6 win over Washington. He also added 6 rushing yards.
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Eguavoen was credited with 1 tackle, 1 pass defended and 1 QB hit in the Jets 15-12 win over Carolina.
Clark did not play in the Eagles 14-13 win over New England.
McPhearson played 12 defensive and 11 special teams snaps in the Eagles 14-13 win over New England. He did not record a stat.
Spencer played 46 offensive snaps in the Titans 16-15 win over Seattle. He finished 4th on the Tennessee offense with a PFF grade of 74.9
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Owens was credited with 3 tackles and 1 TFL in the Commanders 13-6 loss to Miami.
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