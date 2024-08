Jakeem Grant (Denny Medley-USA TODAY Sports)

Preseason week 2 of the NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact. We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.

Advertisement

Taylor-Demerson was credited with 3 tackles and an interception in the Cardinals 21-13 loss to Indianapolis.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CRVdBUkU6IFJBQkJJVCBPTiBUSEUgTE9PU0Ug8J+QsDxicj48YnI+ 8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Fa dnNJTkQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBWnZz SU5EPC9hPiBvbiBDQlMgfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0RhZHJpb25UP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYWRyaW9uVDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lvc21oaExERDciPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS95b3NtaGhMREQ3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFyaXpvbmEgQ2FyZGlu YWxzIChAQVpDYXJkaW5hbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQVpDYXJkaW5hbHMvc3RhdHVzLzE4MjQ5NjQ2MzIyNDg4MTU4MjU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Grant was placed on injured reserve this week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYWxjb25zIGhhdmUgcGxhY2VkIHJlY2VudGx5LXNpZ25lZCBXUiBK YWtlZW0gR3JhbnQgb24gdGhlIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZSwgcGVyIHJlbGVh c2UuPGJyPjxicj5HcmFudCBzdWZmZXJlZCBhIGhhbXN0cmluZyBpbmp1cnkg dGhpcyB3ZWVrIGluIHByYWN0aWNlLjwvcD4mbWRhc2g7IERhbmllbCBGbGlj ayAoQEJ5RGFuaWVsRmxpY2spIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQnlEYW5pZWxGbGljay9zdGF0dXMvMTgyNDE4OTU4ODQ1MTIzMzkzOD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Washington played 12 snaps but did not record a stat in the Ravens 13-12 win vs Atlanta.

Anderson played 37 snaps and led the Carolina offense with a PFF grade of 90.3 in the Panthers 15-12 loss to the New York Jets.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdoZXN0LWdyYWRlZCBQYW50aGVycyB2cyB0aGUgSmV0czo8YnI+ PGJyPvCfpYcgSmFjayBBbmRlcnNvbiAtIDkwLjM8YnI+8J+liCBNaWNoYWVs IEJhcnJldHQgLTgxLjY8YnI+8J+liSBDbGF1ZGluIENoZXJlbHVzIC0gODAu NDxicj7wn4+FIERpbGxvbiBKb2huc29uIC0gNzcuMzxicj7wn4+FIERlbWFu aSBSaWNoYXJkc29uIC0gNzMuNiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaGtL YUZJdXpETyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hrS2FGSXV6RE88L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgUEZGIENBUiBQYW50aGVycyAoQFBGRl9QYW50aGVycykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfUGFudGhlcnMvc3RhdHVzLzE4 MjU2NTY3NzQ1NTg0NjYyMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0 IDE5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Hutchings played 14 defensive snaps and recorded 1 tackle in the Bears 27-3 win over Cincinnati.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmVh cnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZWFyczwv YT4gdGhyZWUteWVhciBkZWFsIGZvciBKYXlsb24gSHV0Y2hpbmdzOiAkMi44 MyBtaWxsaW9uPC9wPiZtZGFzaDsgQWFyb24gV2lsc29uIChAQWFyb25XaWxz b25fTkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fhcm9uV2ls c29uX05GTC9zdGF0dXMvMTgyNTU4ODkzMzYxNjQyMzMxMz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Steele did not play in the Cowboys 27-12 win over the Raiders.

Cole played 32 snaps and was credited with 1 pressure in the Jaguars 20-7 win over Tampa Bay.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWd1YXJzIERDIFJ5YW4gTmllbHNlbiBzaGFyZXMgdGhhdCBoZSB0 aGlua3MgTXlsZXMgQ29sZSBoYXMgZG9uZSBhIGdvb2Qgam9iIGdldHRpbmcg aW4gdGhlIHdlaWdodCByb29tLCB1c2luZyBoaXMgaGFuZHMgYSBsaXR0bGUg bW9yZTsgc2F5cyB0aGV54oCZdmUgYmVlbiBpbXByZXNzZWQgd2l0aCBob3cg ZmFzdCBoZSBjYW4gZ2V0IG9mZiB0aGUgYmFsbCBhbmQgZ2V0IHVwIGZpZWxk IGF0IGhpcyBzaXplLjwvcD4mbWRhc2g7IEpvcmRhbiBkZSBMdWdvIChAam9y ZGFuZGVsdWdvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvcmRh bmRlbHVnby9zdGF0dXMvMTgyNTkyNDc4Mjc2MTY1NjQ5Nj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Cupp made 1 reception for 12 yards in the Chiefs 24-23 loss to Detroit.

Mahomes went 8/14 for 93 yards in the Chiefs 24-23 loss to Detroit.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NQUhPTUVTIEJFSElORCBUSEUgQkFDSyDwn6uiPGJyPjxicj7wn5O6 OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvREVUdnNL Qz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0RFVHZzS0M8 L2E+IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmZsbmV0d29y az9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkZMTmV0d29yazwvYT48YnI+8J+T sTogU3RyZWFtIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9ORkxQbHVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jTkZMUGx1czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Vld2RZT3BT OGMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lZXdkWU9wUzhjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE5GTCAoQE5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkwv c3RhdHVzLzE4MjQ5MDY5OTQ3Mzk3ODYxNjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXVndXN0IDE3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Williams did not play in the Raiders 27-12 loss to Dallas.

Wilson played 28 defensive snaps and was credited with 1 tackle and 1 pressure in the Raiders 27-12 loss to Dallas.

Brooks recorded 1 tackle in the Dolphins 13-6 win over Washington.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIHdoYXQgSm9yZHluIEJyb29rcyBsb29rcyBsaWtlIHBs YXlpbmcgYXQgdGhlIGxvd2VzdCB3ZWlnaHQgb2YgaGlzIE5GTCBjYXJlZXIu PGJyPjxicj5GYXN0IGFzIGhlbGwgYW5kIHN0aWxsIGhpdHMgbGlrZSBhIHRy dWNrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IcUZXQWpRTXU5Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vSHFGV0FqUU11OTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBEZVNl bmEgKEBEZVNlbmFTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRGVTZW5hU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xODI1NzA5MjM5NDcxMzI1NDM4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Ezukanma made 5 receptions for 65 yards in the Dolphins 13-6 win over Washington. He also added 6 rushing yards.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWtlIFdoaXRlIGRyb3BzIGl0IGluIHRoZSBidWNrZXQgdG8gRXJp ayBFenVrYW5tYSBmb3IgMzQgeWFyZHMhPGJyPjxicj7wn5OxOiBTdHJlYW0g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dBU3ZzTUlB P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV0FTdnNNSUE8 L2E+IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9O RkxQbHVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZM UGx1czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3IyVGJkMmlkVUgiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9yMlRiZDJpZFVIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCAo QE5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkwvc3RhdHVz LzE4MjQ5NzcyMTc2MDYwMDkzMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Eguavoen was credited with 1 tackle, 1 pass defended and 1 QB hit in the Jets 15-12 win over Carolina.

Clark did not play in the Eagles 14-13 win over New England.

McPhearson played 12 defensive and 11 special teams snaps in the Eagles 14-13 win over New England. He did not record a stat.

Spencer played 46 offensive snaps in the Titans 16-15 win over Seattle. He finished 4th on the Tennessee offense with a PFF grade of 74.9

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWFsbHkgbmljZSBqb2IgYnkgQ29yZXkgTGV2aW4gYW5kIENvbGUg U3BlbmNlciBvbiB0aGlzIDE2LXlhcmQgc2NyZWVuIHBhc3MgZnJvbSBSdWRv bHBoIHRvIEphYmFyaSBTbWFsbDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9UaXRhbnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNUaXRhbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9UaXRhblVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jVGl0YW5VcDwvYT4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9x S2syamVxNWRxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcUtrMmplcTVkcTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBTaGFybVNwb3J0cyAoQFNoYXJtU3BvcnRzX05GTCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaGFybVNwb3J0c19ORkwvc3RhdHVz LzE4MjQ5NzAxMDc3OTk0MzMzMzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Owens was credited with 3 tackles and 1 TFL in the Commanders 13-6 loss to Miami.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Sb29raWUgU2FmZXR5IFR5bGVyIE93ZW5zIGhhZCBzb21lIGltcHJl c3NpdmUgcmVwcyBTYXR1cmRheSBuaWdodC4gSW5jbHVkaW5nIHRocmVlIHBs YXlzIHdpdGhpbiBhIDUtcGxheSBzdHJldGNoIGF0IG9uZSBwb2ludCBkdXJp bmcgdGhlIGdhbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9SYWlzZUhhaWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNSYWlzZUhhaWw8L2E+IDxicj48YnI+RG93bmhpbGwgcnVuIHN1cHBv cnQsIENoYXNlZG93biBwdXJzdWl0L0VmZm9ydCwgRWFzeSBzaGVkIGZvciBi YWNrc2lkZSBURkwuIFRoZSBsYXN0IHR3byBwbGF5cyB3ZXJlIGJhY2sgdG8g YmFjaywgYnR3LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNGVvRWczMW10ZCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRlb0VnMzFtdGQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFt dWFsIChATGV0TXVhbFRlbGxpdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9MZXRNdWFsVGVsbGl0L3N0YXR1cy8xODI1ODQ2Mzk3ODgwMzY5NDU5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==