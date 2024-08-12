Preseason week 1 of the NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact.
We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.
Taylor-Demerson was credited with 4 tackles in the Cardinals 16-14 loss to New Orleans.
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Grant signed with the Atlanta Falcons on Saturday.
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Washington was credited with 2 tackles in the Ravens 16-13 loss to Philadelphia.
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Anderson signed with the Carolina Panthers following a workout this weekend.
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Hutchings signed with the Chicago Bears following a workout this weekend.
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The Cincinnati Bengals waived McNamara late last week.
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Steele did not play in the Cowboys 13-12 loss to Los Angeles Rams.
Cole was credited with 3 tackles, 0.5 sacks and 1 QB hit in the Jaguars 26-13 win over Kansas City.
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Cupp made 1 reception for 3 yards in the Chiefs 26-13 loss to Jacksonville.
Mahomes went 3/4 for 27 yards in the Chiefs 26-13 loss to Jacksonville.
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Williams played 19 defensive snaps but was not credited with any stats in the Raiders 24-23 loss to Minnesota.
Wilson played 20 defensive snaps and was credited with 2 pressures in the Raiders 24-23 loss to Minnesota.
Brooks did not play in the Dolphins 20-13 win over Atlanta.
Ezukanma did not play in the Dolphins 20-13 win over Atlanta due to injury, but returned to practice this week.
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Eguavoen was credited with 3 tackles and 1 TFL in the Jets 20-17 win over Washington.
Clark did not play in the Eagles 16-13 win over Baltimore.
McPhearson played 13 special teams snaps in the Eagles 16-13 win over Baltimore.
Spencer played 27 offensive snaps in the Titans 17-13 win over San Francisco.
Owens was credited with 3 tackles in the Commanders 20-17 loss to New York Jets.
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