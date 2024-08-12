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ago football Edit

Red Raiders in the NFL: Preseason week 1

Dadrion Taylor-Demerson
Dadrion Taylor-Demerson (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan

Preseason week 1 of the NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact.

We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.

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Taylor-Demerson was credited with 4 tackles in the Cardinals 16-14 loss to New Orleans.

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Grant signed with the Atlanta Falcons on Saturday.

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Washington was credited with 2 tackles in the Ravens 16-13 loss to Philadelphia.

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Anderson signed with the Carolina Panthers following a workout this weekend.

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Hutchings signed with the Chicago Bears following a workout this weekend.

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The Cincinnati Bengals waived McNamara late last week.

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Steele did not play in the Cowboys 13-12 loss to Los Angeles Rams.

Cole was credited with 3 tackles, 0.5 sacks and 1 QB hit in the Jaguars 26-13 win over Kansas City.

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Cupp made 1 reception for 3 yards in the Chiefs 26-13 loss to Jacksonville.

Mahomes went 3/4 for 27 yards in the Chiefs 26-13 loss to Jacksonville.

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Williams played 19 defensive snaps but was not credited with any stats in the Raiders 24-23 loss to Minnesota.

Wilson played 20 defensive snaps and was credited with 2 pressures in the Raiders 24-23 loss to Minnesota.

Brooks did not play in the Dolphins 20-13 win over Atlanta.

Ezukanma did not play in the Dolphins 20-13 win over Atlanta due to injury, but returned to practice this week.

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Eguavoen was credited with 3 tackles and 1 TFL in the Jets 20-17 win over Washington.

Clark did not play in the Eagles 16-13 win over Baltimore.

McPhearson played 13 special teams snaps in the Eagles 16-13 win over Baltimore.

Spencer played 27 offensive snaps in the Titans 17-13 win over San Francisco.

Owens was credited with 3 tackles in the Commanders 20-17 loss to New York Jets.

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