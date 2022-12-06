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Red Raiders continue homestand, welcome Nicholls on Wednesday night

Texas Tech's Kevin Obanor attempts a free throw against Georgetown on Nov. 30, 2022 inside the United Supermarkets Arena in Lubbock
Texas Tech's Kevin Obanor attempts a free throw against Georgetown on Nov. 30, 2022 inside the United Supermarkets Arena in Lubbock (Chase Seabolt)
Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz
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