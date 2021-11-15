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North Crowley LB S'Maje Burrell recaps Texas Tech visit

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
North Crowley LB S'Maje Burrell with Texas Tech safety Eric Monroe
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