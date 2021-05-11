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John Mosley of ELAC talks KJ Allen's journey to Texas Tech
Brandon Soliz
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RedRaiderSports
Staff Writer
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