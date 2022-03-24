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John Curry talks plans for Tech and his off-season following camp

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Chase Champlin • RedRaiderSports
Staff Writer
@CChamplinRRS
Instagram: @rrs_rivals / Twitter: CChamplinRRS
John Curry at the UA Next Football Camp
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