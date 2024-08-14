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How can Joseph Adedire step into highly productive role in Tech's DE room?

Adedire logged two pressures and his first career sack against Cal in the 2023 Independence Bowl.
Adedire logged two pressures and his first career sack against Cal in the 2023 Independence Bowl. (Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod
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