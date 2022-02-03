 RedRaiderSports - Four-star KJ Lewis talks Texas Tech recruitment and more
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-02-03 20:05:12 -0600') }} basketball Edit

Four-star KJ Lewis talks Texas Tech recruitment and more

RedRaiderSports.com’s recruiting coverage is brought to you by Carnley Properties (Carnley Properties)
RedRaiderSports.com’s recruiting coverage is brought to you by Carnley Properties (Carnley Properties)
Chase Champlin • RedRaiderSports
Staff Writer
@CChamplinRRS
Instagram: @rrs_rivals / Twitter: CChamplinRRS
KJ Lewis on Texas Tech unofficial
KJ Lewis on Texas Tech unofficial
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}