Emmett Jones returns to Lubbock as receivers coach, pass game coordinator

Texas Tech officially announced the hiring of Emmett Jones on Monday. Jones returns to Lubbock after spending the past three seasons at Kansas.
Tech head coach Joey McGuire brings Jones in as the receivers coach as well as the pass game coordinator for the Red Raiders.
Jones previously served as an assistant at Tech under Kliff Kingsbury from 2015-18. Jones leaving the Jayhawks results in a $600,000 buyout that Tech will need to pay since Jones' contract was still sitting on guaranteed years.
Jones' return to Lubbock was a popular hire with former and current Red Raiders that were coached by the Dallas native, who is well-known for his recruiting ability.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5iZWxpZXZlZCBpbiBtZSBzaW5jZSBkYXkgMS4gTGV04oCZcyBnb29v
b2/igLzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlqamk1ZU5hWWYiPmh0
dHBzOi8vdC5jby85amppNWVOYVlmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IErhtLHhlofh
tKzhtLrhtLAgQuGWh+G0rOG0sOG0uOG0scq4IOKtkO+4jyAoQGpicmFkbGV5
XzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamJyYWRsZXlfOS9z
dGF0dXMvMTQ2ODAwOTMzODMyMTIyNzc3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5EZWNlbWJlciA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FdmVyeSBSZWNpZXZlciBJbiBUaGUgUm9vbSBUaGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS1VfRUpvbmVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBLVV9FSm9uZXM8L2E+IFRvdWNoZWQgQXQgVGVjaCBIYWQgQSBT
aG90IEluIFRoZSBMZWFndWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0ZBQ1RTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jRkFDVFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUi5JLlAuIDJNYW1hIChAVmFz
aEZvclNpWFgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFzaEZv
clNpWFgvc3RhdHVzLzE0Njc5OTkwODY1NTI5NjEwMzc/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxsIGRlc2VydmVkLiBCRUFUIFRIRSBPRERTIERPIE5VTUJFUlMg
JmFtcDsgUkVNQUlOIEhVTUJMRS4gTFVW4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vS1VfRUpvbmVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBLVV9FSm9uZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FcXJpSVlr
NXVPIj5odHRwczovL3QuY28vRXFyaUlZazV1TzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBL
ZWtlIENvdXRlZSAoQFRoZUtla2VDb3V0ZWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVGhlS2VrZUNvdXRlZS9zdGF0dXMvMTQ2ODA3MjI2Mjk4
OTQ1MTI2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA3LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+QkPCfkJDwn5CQIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xdVVE
SVRyVHVtIj5odHRwczovL3QuY28vcXVVRElUclR1bTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBNZWthIE9rYWZvciAoQG1la2thd29ybGRwZWFjZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZWtrYXdvcmxkcGVhY2Uvc3RhdHVzLzE0Njgw
NDcxOTIxMjg3MjQ5OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIGdvb29vb29vISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9USFNDQT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1RIU0NBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
MEExMUNISENOOSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzBBMTFDSEhDTjk8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgSm9leSBNY0d1aXJlIChASm9leU1jR3VpcmVUVFUpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9leU1jR3VpcmVUVFUvc3RhdHVzLzE0
NjgwNDQ1NjE5ODEzNTgwOTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK