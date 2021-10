2022 Texas Tech commits and targets: Week Seven results

Gavin Freeman (Rivals.com)

2022 commits

Tyler King, WR, Alief Taylor Dawson 40-23 Alief Taylor King had a big day, catching 10 passes for 178 yards and two touchdowns on the night.



Bryson Donnell, RB, Tyler Legacy Rockwall 57-28 Tyler Legacy Donnell rushed for 102 yards and a touchdown in the game. He also added four receptions for 35 receiving yards.

Kaden Weatherby, OL, Eaglecrest Smoky Hill 42-21 Eaglecrest





Sheridan Wilson, OL, Argyle Anna 21-42 Argyle Wilson helped his Eagles put up 320 passing yards and 129 rushing yards in the win.

Hut Graham, ATH, Gunter Leonard 12-55 Gunter

Maurion Horn, ATH, Broken Arrow (OK) Broken Arrow 47-14 Edmond Memorial Horn caught three passes for 48 yards in the win.

Jocelyn Malaska, ATH, Bethany (OK) Bethany 45-7 Elgin Malaska caught four passes for 82 yards and three touchdowns in the win. He also punted twice for 75 yards.

Ben Roberts, LB, Eaton Keller 21-43 Eaton



Gavin Freeman, WR, Heritage Hall (OK) Bridge Creek 30-49 Heritage Hall Freeman put up 231 all purpose yards and four touchdowns in the win.

2022 top targets

Marquise Gilbert, DB, Hutchinson C.C. Independence C.C. 33-28 Hutchinson C.C. Gilbert was credited with five tackles in the game.

Moses Alexander, DB, Kilgore J.C. Kilgore J.C. 14-38 Cisco College

Keionte Scott, DB, Snow College Iowa Western 17-14 Snow College