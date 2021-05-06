RedRaiderSports - 2022 guard Amaree Abram earns first Power 5 offer from Texas Tech

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2022 guard Amaree Abram earns first Power 5 offer from Texas Tech
Ben Golan
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RedRaiderSports
Staff Writer
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