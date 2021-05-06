 RedRaiderSports - 2022 guard Amaree Abram earns first Power 5 offer from Texas Tech
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-06 23:35:58 -0500') }} basketball Edit

2022 guard Amaree Abram earns first Power 5 offer from Texas Tech

Amaree Abram
Amaree Abram (@TexasHoopsGASO)
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNTQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3RleGFzdGVjaC5yaXZhbHMu Y29tL25ld3MvMjAyMi1ndWFyZC1hbWFyZWUtYWJyYW0tZWFybnMtZmlyc3Qt cG93ZXItNS1vZmZlci1mcm9tLXRleGFzLXRlY2giCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0 aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJz Y3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgi c2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0 aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhh dmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlp bWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2Vy dEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+ CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29t L3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdGV4YXN0ZWNo LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGMjAyMi1ndWFyZC1hbWFyZWUtYWJyYW0t ZWFybnMtZmlyc3QtcG93ZXItNS1vZmZlci1mcm9tLXRleGFzLXRlY2gmYzU9 MjAyMjczMzE1NCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3Jp cHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=